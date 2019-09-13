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Bayrampaşa'da "evleniyoruz" yazılı araçla gelip 1,7 milyon lirayı gasp ettiler

Bakır işleri yapan bir firmanın iki çalışanı para çekmek için geldikleri Bayrampaşa'da bir banka önünde gaspa uğradı. Para çekip bankadan çıkış yapan çalışanların yanına yanaşan "evleniyoruz" yazılı araç içinde 1,7 milyon lira olan çantayı alıp kayıplara karıştı.

13.09.2019 15:41Bayrampaşa'da

Bayrampaşa'da "Evleniyoruz" yazılı araç kullanan gaspçılar, 1,7 milyon liralık gasp yaptı.

Olay öğle saatlerinde Bayrampaşa'da Uluyol Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hadımköy'de bir fabrikada çalışan 2 kişi, Bayrampaşa'ya para çekmeye geldi.

"EVLENİYORUZ" YAZAN BİR ARAÇ YANAŞTI

Bankaya girerek para çeken çalışanlar araçlarına bineceği sırada yanlarına üzerinde "Evleniyoruz" yazısı bulunan bir araç yaklaştı. Araçtan inen gaspçılar. Kamil Aldağ'ı bacağından yaralayarak içerisinde 1.7 milyon lira olan çantayı alarak kaçtı.

EKİPLER HER YERDE ARIYOR

Paranın Hadımköy'de bakır işleri yapan büyük firmaya ait olduğu öğrenilirken polisin camında "evleniyoruz" yazısı bulunan araçla kaçan 3 gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.


Bayrampaşa, Hadımköy, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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