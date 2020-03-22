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BAYRAMPAŞA'DA FECİ KAZA KAMERADA, 1'İ AĞIR 5 YARALI

Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda kaza yapan 2 otomobil sürücüsü yol ortasında tartışırken, başka bir araç hızla gelerek 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

22.03.2020 21:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:23
BAYRAMPAŞA'DA FECİ KAZA KAMERADA, 1'İ AĞIR 5 YARALI

Bayrampaşa O3 bağlantı yolunda kaza yapan 2 otomobil sürücüsü yol ortasında tartışırken, başka bir araç hızla gelerek 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. O anlar saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa O3 bağlantı yolu Sağmalcılar mevki Aksaray istikametinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 HY 4338 plakalı otomobil, önündeki 34 HE 8891 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazadan sonra otomobillerin sürücüleri yol ortasında durarak birbirleriyle tartışmaya başladı. Bu sırada hızla gelen 34 BTP 579 plakalı otomobil, kaza sonrası yol ortasında duran iki otomobile de vurduktan sonra takla atarak yolda ters döndü. 1 ağır 5 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Takla atan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde kaza yapan iki sürücünün hiçbir tedbir almadan yol ortasında durup konuştukları görülüyor. Ardından hızla gelen başka bir otomobilin duran iki otomobile de vurduktan sonra takla attığı görülüyor.

KAZA NEDENİYLE TRAFİK TAMAMEN DURDU

Kaza nedeniyle O3 bağlantı yolunda Aksaray yönünde trafik tamamen durdu. Kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. Duran trafikte kalan araç sürücülerinin, araçlarından inerek kazaya karışan otomobillerin kaldırılması için yardım ettikleri görüldü. Çok sayıda kişi kazada büyük hasar gören otomobillerden birini iterek çekiciye bağladı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı cep telefonu görüntüsü

-Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılması

-Kazaya karışan otomobiller

-Takla atan otomobil

-O3'te tamamen duran trafik

-Vatandaşların kazaya karışan otomobili itmesi

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Bayrampaşa, Güncel

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