Haberler» Güncel» Haber

Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

06.09.2019 23:52
Bayrampaşa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Avrupa Otoyolu'nda (O-3) Ankara istikametine giden Aytaç Batır yönetimindeki 34 CEF 941 plakalı otomobil, Bayrampaşa mevkisinde aynı yöne giden Suriyeli Ömer Al Houmsı'nın kullandığı 33 MA 1494 plakalı otomobille çarpıştı. Takla atan Batır'ın aracı, yaklaşık 30 metre savrulup bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.
Kazada, sürücülerin yanı sıra Batır'ın aracında bulunan Şahin ve Hasan Batır ile ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan bazı yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalelerinin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Bayrampaşa, Ankara, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:52   Nilüfer Müzik Festivali başladı
02:45   Kral Şakir, 67 Burda AVM'de miniklerle buluştu
02:02   Sultanbeyli'de yatak fabrikası küle döndü(yangının ilk anları)
02:02   88'inci ief'ye görkemli açılış (4)
02:00   Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarparak durabildi
01:56   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(havadan görüntüler)
01:55   Sultanbeyli'de yatak imalathanesi alev alev yandı(aktüel görüntüler-2)