BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 4 YARALI

BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 4 YARALIHaber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- Bayrampaşa O- 3 Bağlantı Yolu'nda bir otomobilin önünde seyreden kamyonete vurması sonucu içinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet takla atarak yan yattı.

01.06.2020 05:10 | Son Güncelleme: 01.06.2020 05:17
BAYRAMPAŞA'DA KAMYONET TAKLA ATTI, 1'İ AĞIR 4 YARALI
Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA)- Bayrampaşa O- 3 Bağlantı Yolu'nda bir otomobilin önünde seyreden kamyonete vurması sonucu içinde 5 kişinin bulunduğu kamyonet takla atarak yan yattı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 01.00 sıralarında Bayrampaşa O- 3 Bağlantı Yolu Sağmalcılar mevki Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 JA 6478 plakalı otomobil önünde gitmekte olan 34 MA 0069 plakalı kamyonete arkadan çarptı. İçinde 5 kişinin olduğu kamyonet çarpmanın etkisiyle takla atarak yolda yan yattı. Kazada 2'si kamyonette 2'si de otomobilde olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
KAZA ANINI ANLATTI
Kaza nedeniyle O- 3 Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde trafik tamamen durdu. Uzun araç kuyruğunun oluştuğu kazada, trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza anında takla atarak yan yatan kamyonetin içinde bulunanlardan biri olan yabancı uyruklu Nuay Kasım, 'Biz yolda gidiyorduk, sürücü sağlı sollu gidiyordu. Sonra, bize arkadan vurdu. Başka bir şey görmedim. Çok hızlı gidiyordu" şeklinde konuştu.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. BAYRAMPAŞA’DA KAMYONET TAKLA ATTI, 1’İ AĞIR 4 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, DHA, Güncel, Haber

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