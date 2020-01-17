Haberler » Güncel » Bayrampaşa'da karne heyecanı - Haber

Bayrampaşa'da karne heyecanı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın birinci döneminin son ermesiyle birlikte Bayrampaşalı binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

17.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:09Bayrampaşa'da karne heyecanı
2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı'nın birinci döneminin son ermesiyle birlikte Bayrampaşalı binlerce öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Bayrampaşa'da da okullar yarıyıl tatiline girdi. Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte tüm okullarda karne heyecanı yaşandı. Bayrampaşa Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol öğrencilere karneleri ile takdir ve teşekkür belgelerini takdim ettiler. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:44  Tunceli üniversiteli gülistan'a ait olduğu iddia edilen son görüntüler ortaya çıktı
19:36  Kahta emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor
19:39  Denizli sma hastası mehmet'in karne sevinci
19:38  Kız kardeşini öldürmekle suçlanan başkanın yargılanmasına başlandı
19:38  İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
17.01.2020 19:45:24