Bayrampaşa'da Kasaplara Sıkı Denetim

15 Kasım 2018 Perşembe 13:18



15 Kasım 2018 Perşembe 13:18

Bayrampaşa Belediyesi, ilçede et ve et ürünleri satan iş yerlerini oldukça sıkı bir denetime tabi tutuyor.Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, periyodik gıda denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı ekipler tarafından kırmızı ve beyaz et ile su ürünleri satan iş yerleri ve marketler denetleniyor. Denetimlerde etlerin menşei, muayenesi, saklama koşulları, kıyma makinelerinin yönetmeliğe uygunluğu, iş yerlerinin temizliği ve hijyen koşulları tek tek kontrol ediliyor. Bayrampaşa'da 150'ye yakın et ve su ürünü satan kasap ile market bulunuyor. Bu iş yerleri yıl içerisinde periyodik denetimlere tabi tutuluyor. Ayrıca şikayet olduğunda ve iş yeri yeni açıldığında da denetim yapılıyor. - İSTANBUL