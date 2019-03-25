Bayrampaşa'da Kıyafetler Geri Dönüşüm Kumbaralarında Birikiyor

Kaynak: İHA

Geri dönüşüm için yeni bir uygulama daha başlatan Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki 25 noktaya yerleştirdiği 'kıyafet kumbaraları' ile hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlıyor.Geri dönüşüm için büyük çaba sarf eden Bayrampaşa Belediyesi, ikinci el kıyafet, çanta ve ayakkabı gibi giyim ve aksesuar eşyalarının geri kazanımı için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından ilçedeki 25 noktaya yerleştirilen 'kıyafet kumbaralarına' vatandaşlar, kullanmadıkları tekstil eşyaları ile ayakkabı ve çantalarını atabiliyor. Kumbaralarda biriken ürünler haftanın belirli günlerinde toplanarak geri dönüşüm fabrikasına gönderiliyor. Böylece hem ülke ekonomisine hem de doğanın korunmasına katkı sağlanıyor.İlçede bulunan kıyafet kumbarası noktaları ise şu şekilde:"Altıntepsi Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Gençlik Merkezi ÖnüAltıntepsi Mahallesi Hayat Tepe Site İçiAltıntepsi Mahallesi Emin Nihat Sözeri Caddesi Park ÖnüCevatpaşa Mahallesi Gökhan SokakCevatpaşa Mahallesi Derya SokakCevatpaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi Önüİsmetpaşa Mahallesi Sabri Akpınar Parkı Önüİsmetpaşa Mahallesi Uluhan SokakKartaltepe Mahallesi Avasköyyolu Caddesi Nermin Divoviç Parkı ÖnüKartaltepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Parkı İçiKartaltepe Mahallesi Muhtarlık ÖnüKartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi Aliya İzzet Begoviç Parkı YanıKocatepe Mahallesi Muhtarlık ÖnüKocatepe Mahallesi 19. Sokak Nazmiye Kaya Kütüphanesi ÖnüMuratpaşa Mahallesi Ahmet Sarıoğlu Parkı İçiMuratpaşa Mahallesi AEG DurağıTerazidere Mahallesi 60. Yıl Caddesi Park İçiVatan Mahallesi Muhtarlık ÖnüOrta Mahalle Fatih Parkı ÖnüYenidoğan Mahallesi Demirkapı CaddesiYenidoğan Mahallesi Rami Kışla Caddesi İnönü Meslek Lisesi İçiYıldırım Mahallesi Şehir Parkı Otopark YanıYıldırım Mahallesi Şehir Parkı Yürüyüş Yolu YanıYıldırım Mahallesi Muhtarlık ÖnüYıldırım Mahallesi Sevgi Parkı." - İSTANBUL