Bayrampaşa'da Korona virüs önlemleri genişletildi
Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarını dezenfekte etti.
17.03.2020 17:01 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:03
Bayrampaşa Belediyesi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarını dezenfekte etti.
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı virüs timi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda kamu binası ve toplu ulaşım araçlarının ardından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarının tamamı virüs timi tarafından dezenfekte edildi. - İSTANBUL
Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı virüs timi, Türkiye dahil tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı tedbirlerini arttırdı. Çalışmalar kapsamında çok sayıda kamu binası ve toplu ulaşım araçlarının ardından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ile muhtarlık binalarının tamamı virüs timi tarafından dezenfekte edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Bayrampaşa, Türkiye, Güncel
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