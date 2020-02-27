BAYRAMPAŞA'DA METRO İSTASYONUNDA POLİSİ VURAN SALDIRGAN YAKALANDI

BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda silahını aldığı polisi vuran saldırgan Beyoğlu 'nda yakalandı. Saldırganın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Bayrampaşa , 15 Temmuz Demokrasi Otogarındaki metro istasyonunda dün saat 23.00 sıralarında Otogar Polis Merkezi'nde görevli olan Bünyamin Ö.'nün arkasından yaklaşan şüpheli kişi, polis memurunun belindeki silahını almış ve bacağından vurmuştu. Olay yerinden koşarak hızla kayıplara karışan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin olaydan sonra metro rayları üzerinden Terazidere metro istasyonu istikametine kaçtığını devamında ise taksiye binerek Okmeydanı Örnektepe Mahallesine gittiğini belirledi. Şüphelinin burada aynı saatlerde meydana gelen evde ateş etme olayına karıştığı tespit edildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adreste bulunan S.Ç.'ye olayın görüntülerini izletti. S.Ç. görüntülerdeki kişinin oğlu Abdulsamet Ç. (24) olduğunu beyan etti. Abdulsamet Ç., Beyoğlu Örnek Mahallesinde polisin üzerinden aldığı ve olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Abdulsamet Ç.'nin yapılan sorgusunda "Kasten Yaralama", "Tehdit", "Hakaret", "Görevi Yaptırmamak için Direnme" konularından suç kayıtları olduğu tespit edildi.