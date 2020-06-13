Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı

Nikah töreni yapılan çiftin ve yakınlarının bina dışında beklemesi İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı İSTANBUL (AA - Bayrampaşa'da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda, nikah töreni sırasında çıkan yangın söndürüldü.

13.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 17:22
Nikah töreni yapılan çiftin ve yakınlarının bina dışında beklemesi
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
Bayrampaşa'da nikah töreni sırasında yangın çıktı
İSTANBUL (AA - Bayrampaşa'da, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunda, nikah töreni sırasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Nikah Salonunun dış cephesinde, nikah töreni sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken nikah töreni yapılan çift ile yakınları da binayı boşalttı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının söndürülmesinin ardından çiftin nikahı kıyıldı. Bayrampaşa’da nikah töreni sırasında yangın çıktı

Kaynak: AA

Etiketler: Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Haber

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