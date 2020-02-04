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Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.

04.02.2020 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:23Bayrampaşa'da okullar dezenfekte edildi
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki okulları dezenfekte ederek öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı sundu.

Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yarıyıl tatili boyunca ilçedeki 48 okulda toplam bin 437 dersliği bulaşıcı hastalıklar ile bakteri ve virüslere karşı el ULV yöntemiyle dezenfekte etti. Böylece Bayrampaşalı öğrencilere ikinci dönemde de sağlıklı bir eğitim ortamı hazırlanmış oldu. Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfektanın insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmuyor. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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