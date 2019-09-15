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Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi

İstanbul Bayrampaşa'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde yangın çıktı. Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi.

15.09.2019 08:51

Bayrampaşa'da 12 katlı bir otelin mutfak bölümünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı otelden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. 12 katlı otelin bodrum katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

200 TURİST TAHLİYE EDİLDİ

Büyük paniğin yaşandığı otelde konaklayan yaklaşık 200 turist tedbir amaçlı tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI

Önlem amaçlı tahliye edilen ve büyük korku yaşayan turistlerde tekrar otel içerisine alındı. Yangında herhangi bir yaralananın olmadığı öğrenilirken, mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Bayrampaşa'da 12 katlı otelde yangın! 200 kişi tahliye edildi

İtfaiye, turist, Sabah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

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