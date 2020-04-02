Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı Alevlerin yükseldiği o anlar kamerada Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

02.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:14
Bayrampaşa 'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Alevlerin yükseldiği o anlar kamerada
İSTANBUL - Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevli şekilde yanan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi İrem Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler içerisinde kalan otomobil söndürüldü. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan soğutma çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.
Maddi hasarın meydana geldiği otomobil olay yerine gelen çekici tarafından park yerinden kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. Bayrampaşa’da park halindeki otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Bayrampaşa, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bayrampaşa'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İtalya’daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı Haberler
İtalya'daki korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı 14 bine yaklaştı
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor Haberler
Dünya diken üstünde! Koronadan ölenlerin sayısı katlanarak artıyor
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı Haberler
Sosyal mesafe uygulanmadı, belediye sonunda bunu yaptı
Taşçıoğlu’nun vefat haberi Bakan’a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Haberler
Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan'a toplantıdan 15 dakika önce verilmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koronavirüsle mücadele mesajı Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Türkiye’de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Haberler
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla korona tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu
Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:24: Şanlıurfa'da metrelerce para kuyruğu oluştu - Haberler 19:13: Semt pazarlarında sıkı önlemler - Haberler 19:11: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi - Haberler 19:09: Korona virüste 2 vakası bulunan Burdur'da tedbirler artarak devam ediyor - Haberler 19:06: Şahinbey Belediyesinden öğrencilere uzaktan eğitim - Haberler 17:31: Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı - Haberler 17:30: Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı - Haberler 17:28: Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir - Haberler 17:04: Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?