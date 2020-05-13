BAYRAMPAŞA'DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,DHASokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı.

13.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:50
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL,DHA
Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 14 yaş ve altı çocukların, 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı. Bayrampaşa Şehir Parkı'na gelen vatandaşlar kapalı olması sebebiyle geri dönmek zorunda kaldı. Yaşanan yoğunluğun ardından park açılmak zorunda kaldı. Bir süre sonra parkın açılmasının ardından kapıda kalan vatandaşlar parka akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocukları 11.00-15.00 saatlerinde dışarı çıkma izinleri başladı. Dışarı akın eden çocuklar ve aileler park ve bahçeleri doldurdu. Bayrampaş Şehir Parkı'na gelen aileler ise park kapısından geri döndü. Aileler ve çocuklar parkın kapalı olması sebebiyle yan tarafta bulunan diğer parklara geçti. Çok sayıda çocuğun oynamak zorunda kaldığı parkta ise kalabalık yaşandı.
Şehir Parkı'na gelen bir aile, "Aslında amacımız Adapark'a gelmekti. En geniş orasıydı. Almadılar oraya. Şimdi başka bir parka geldik başta boştu ama şimdi doldu. Sosyal mesafe falan yok. O yüzden orayı terk etmek zorunda kaldım. Adapark kapalıymış bugün çok üzüldük. Orası daha genişti" dedi. Şehir Parkı'nın kapısında güvenliğin geri çevirdiğini söyleyen bir vatandaşa ise, "40-45 gündür bu çocuklar dışarı çıkmıyor. Parka gelecekler tabii başka da park yok zaten. Neden kapattıklarını anlayamadım. Başka bir parka gideceğiz ama orası da kalabalık olacak" diye konuştu. Başka bir vatandaş ise, "Aklımıza ilk gelen yer burası olduğu için buraya getirdik. Güvenlikler bizi geri çevirdiler. Ne yapacağız bilemiyoruz" dedi.
1 SAAT SONRA AÇILDI
Çok sayıda vatandaşın gelmesi sonucunda park 1 saat sonra ziyarete açıldı. Sokağa çıkma iznini burada değerlendirecek olan aileler ise parka akın etti. Vatandaşların zorla içeri girdiğini belirten güvenlik görevlisi ve polis arasında ise kısa süreli gerginlik yaşandı. BAYRAMPAŞA’DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, DHA, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut’tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Survivor’dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti Haber
Survivor'dan elenen Ersin Korkut, gözyaşları içinde adaya veda etti
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi Haber
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi Haber
Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı Haber
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Denizli’nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti Haber
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Türkiye’de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu’nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı Haber
Türkiye'de en uzun ömürlü insanların yaşadığı Ordu'nun Gölköy ilçesinde koronavirüse rastlanmadı
Haberler››Güncel››BAYRAMPAŞA'DA PARKA GELDİLER KAPIDA KALDILAR - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: ÜNİVERSİTELİ KIZIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE TAHLİYE - Haber 16:48: Irak'ta Dışişleri Bakanlığı'nı vekaleten Başbakan Kazımi yürütecek - Haber 16:48: ABD'den Tanzanya için Kovid-19 uyarısı - Haber 16:47: Sokağa çıkan çocuklar ilk olarak okullarına koştu - Haber 16:47: 'Büyük Menderes Nehri'nde kirlilik dördüncü aşamada' - Haber 16:38: Diyarbakır'da 1 milyon ödülle aranan terörist Heba Rodi yakalandı - Haber 16:18: Tekirdağ'da 14 yaş altı çocuklar sokağa çıkma izinlerinde denize girdi - Haber 16:10: Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel - Magazin 16:05: Son Dakika: Benzine 19 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:02: Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi - Haberler