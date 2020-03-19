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Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı.

19.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:08
Bayrampaşa 'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın
Söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi
İSTANBUL - Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.
Bayrampaşa Ayrancılar Sanayi Sitesi içerisinde plastik ürünlerin olduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Bayrampaşa’da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Bayrampaşa'da plastik ürünlerin olduğu depoda yangın
Etiketler : Bayrampaşa, İtfaiye, Genel

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