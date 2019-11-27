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Bayrampaşa'da polislere 'sıfır atık' eğitimi

Bayrampaşa Belediyesi 'sıfır atık' uygulaması kapsamında yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

27.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:10Bayrampaşa'da polislere 'sıfır atık' eğitimi
Belediyesi 'sıfır atık' uygulaması kapsamında yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde yürütülen 'sıfır atık' uygulaması kapsamında, Bayrampaşa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli yüzlerce polise sıfır atık eğitimi verdi. Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğündeki eğitimle birlikte şu ana kadar ilçe genelinde yaklaşık 15 bin kişiye sıfır atık eğitimi verildiği belirtildi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Bayrampaşa, Güncel

Kaynak: İHA

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