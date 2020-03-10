BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)
İŞ MERKEZİNE GELEN SALDIRGAN 2 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU.
10.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:44
-İŞ MERKEZİNE GELEN SALDIRGAN 2 KİŞİYİ SİLAHLA VURDU
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET (1)
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