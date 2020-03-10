BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET
(Tür: İstanbul)
10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:27
(Tür: İstanbul )
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :BAYRAMPAŞA'DA POMPALI TÜFEKLİ DEHŞET
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