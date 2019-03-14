Bayrampaşa'da Remzi Albayrak Zamanı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 32 sene görev yaptıktan sonra büyüdüğü yer olan Bayrampaşa'ya geri dönen CHP Bayrampaşa Adayı Remzi Albayrak, ilçenin sevdalısı olarak Bayrampaşa'yı bir cazibe merkezi olması için yapacakları projeleri tek tek açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Remzi Albayrak, "Ben 1964 yılında EskiYugoslavya'da dünyaya geldim. 1969 yılında Bayrampaşa'ya geldim. 1974 yılında ilçeden ayrıldım ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 32 sene görev yaptım. 2010'da ilçeme Bayrampaşa'ya döndüm.Bayrampaşa ile fiziksel olarak uzak kalsak da gönül bağımız sürekli olarak devam etti. Çünkü bizim bütün aile bağlarımız burada. 2014 yılında siyasete katıldık. Bir üniversitede öğretim görevlisi olarak hizmet ediyorum. 3 master ve 1 doktoram var. 2017 yılında CHP Bayrampaşa ilçe başkanı seçildim. 2018 yılında istifa edip başkanlık için aday adayı oldum. Şimdi de aday olarak yarışın içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

"BAYRAMPAŞA'YA MEYDAN YAPILACAK"

CHP Bayrampaşa Adayı Remzi Albayrak, "Projeler açısından yoğun bir programımız var Bayrampaşa için. Bayrampaşa, İstanbul'da meydanı olmayan tek ilçe. Biz ilçemizde yaşayan halkımıza bir meydan vaat ediyoruz. İlçe sınırlarımızı içerisinde üniversitemiz yok. Kampüs üniversitesi olmayabilir ama en azında bir fakülteyi buraya davet edeceğiz. Bir üniversite ve gençlik vaat ediyoruz. Bayrampaşa'nın mutlaka bir kentsel dönüşüme tabi tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yatay mimariyi dikey mimariye çevirip ortaya çıkacak alanlarda otoparklar, parklar yapmayı istiyoruz ama vatandaşa rağmen proje üretemezsiniz. Yapılacak olan her projede vatandaşı, onların temsilcilerini masada bulunduracağız ve onların fikirlerine saygı duyup ihtiyaçlarına göre proje üreteceğiz." dedi.

"BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ"

Remzi Albayrak, "Bayrampaşa'da öğretmenevi, emekliler lokali, huzurevi, cemevi yok. Bunları ilçemize tek tek kazandıracağız. Roman vatandaşlarımızın yaşadığı mahallede bir Roman Kültü Evi inşa edeceğiz. Mobil bakım-onarım ekipleri kuracağız. Bu ekip; camilerin, okulların, STK'ların, derneklerin ve spor kulüplerinin bütün tamir-tadilat işlerini yapacak. Öğrencilerimiz için okullara her sene kırtasiye dağıtımı yapacağız. Yine öğrencilerimiz için Cevatpaşa Mahallesi'nden Topkapı'ya ücretsiz ulaşım hizmeti sunacağız. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi açmayı hedefliyoruz. Çünkü Bayrampaşa eskiden Hidayet Türkoğlu, Semih Erden, Cedi Osman gibi NBA oyuncularını yetiştirmiş bir yer. Arda Turan, Necip Uysal futbolcularımız var. Burada ismini sayamayacağımız sayısız milli sporcu var. Biz sporun altyapısına değer vereceğiz.Amatör kulüplerimize nakti ve ayni yardımlarda bulunacağız. Çocuk ve spor sağlığı merkezi kuracağız. Evde sağlık hizmetleri sunacağız. Hermahalleye bir kreş yapma hedefimiz var. Alerjik çocuklar için özel kreş yapacağız. " diye konuştu.

"MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI ÖZEL EKİP KURULACAK"

Albayrak, "Kültür-sanat etkinliklerine büyük katkılar sağlayacağız. Bunun için kültür salonları açacağız. Şu an mevcutta 3 tane salonumuz var. Hepsi aynı cadde üzerinde. Merkezden uzaktaki mahallelerde halkımızın yararına olabilecek kültür salonu açmayı hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun da projesi olan otogarın yerine bir teknokent kuracağız. Çevre temizliği ve engelli kardeşlerimiz için geliştirdiğimiz projeler var hepsini bir bir hayata geçireceğiz. Bağımlılıkla ilgili projelerimiz var. Buna karşı profesyonel ekipler oluşturacağız. Parklar yeterince ışıklandırılmadığı ve mobese kameraları olmadığı için madde bağımlıları tarafından mesken tutuluyor. Buna karşı gereken tüm tedbirleri alacağız." şeklinde konuştu.

"BEN BAYRAMPAŞA SEVDALISIYIM"

CHP Bayrampaşa Adayı Remzi Albayrak, "Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini ve yemeklerini tanıtmalarını sağlayacağı festivaller yapacağız. Halkımızın birbirleriyle iç içe olmasını ve kaynaşmasını sağlayacağız. Biz Bayrampaşa'yı marka ilçe yapmak istiyoruz. Böyle giderse Bayrampaşa sadece resmi evraklarda adı geçen bir yer olacak. Biz Bayrampaşa'yı cazibe merkezi haline getireceğiz. Ben Bayrampaşa sevdalısıyım. Başka yerde yaşama imkanım olmasına rağmen geri dönüp burada yaşamak istedim. Ben burayı çok seviyorum. Çocuklarımı burada büyütüyorum. Çocuklarımın da geleceğinin oluşacağı bir Bayrampaşa tasarlamak istiyorum." diyerek sözlerine son verdi.