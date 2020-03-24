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Bayrampaşa'da sağlık ekipleri maske takarak, yaralıya müdahale etti

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

24.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:03
Bayrampaşa'da sağlık ekipleri maske takarak, yaralıya müdahale etti

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ BAYRAMPAŞA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.  Sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etmeden önce maske taktı.

Kaza, saat 14.30'da Bayrampaşa O-3 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BEU 281 plakalı Ogün Gürsesli yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan ismi öğrenilemeyen bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etmeden önce maske taktı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.  Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sürücü Ogün Gürsesli, "Burada üst geçit var. Ben buradan geçerken koşuyordu. Fren yaptım, yol kaygandı araba durmadı çarptım." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Bayrampaşa, Edirne, Güncel

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