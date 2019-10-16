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Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı

Bayrampaşa'da bulunan iki adrese yapılan operasyonda polis ekipleri, 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirdi.

16.10.2019 16:42Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı
Bayrampaşa'da bulunan iki adrese yapılan operasyonda polis ekipleri, 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirdi. Operasyonda, adreste bulunan 1 kişi de gözaltına alındı.

Piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar soncunda Bayrampaşa'da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 ton temizlik malzemesi, şampuan, temizlik malzemesi yapımında kullanılan kimyasal madde ve çok sayıda ünlü markaya ait ambalaj ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan A.A., isimli iş yeri sahibi ise gözaltına alındı. - İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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