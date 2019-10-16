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Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı

Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirildiİSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan iki adrese yapılan operasyonda polis ekipleri, 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirdi.

16.10.2019 17:11
Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı
10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirildi
İSTANBUL - Bayrampaşa'da bulunan iki adrese yapılan operasyonda polis ekipleri, 10 ton temizlik malzemesi ve şampuan ele geçirdi. Operasyonda, adreste bulunan bir kişi de gözaltına alındı.
Piyasaya sahte deterjan ve şampuan sürüldüğü yönünde bilgi alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar soncunda Bayrampaşa'da belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 ton temizlik malzemesi, şampuan, temizlik malzemesi yapımında kullanılan kimyasal madde ve çok sayıda ünlü markaya ait ambalaj ele geçirdi. Operasyon esnasında adreste bulunan A.A., isimli iş yeri sahibi ise gözaltına alındı.
Bayrampaşa'da sahte deterjan operasyonu: 1 gözaltı

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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