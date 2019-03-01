01 Mart 2019, 09:02
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Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

Bayrampaşa

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Haber-Kamera:  Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.  

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Detaylar

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Kaynak: DHA