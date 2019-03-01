Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi (2)

Kaynak: DHA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Bir işyerine ait servis bariyerlere çarparak devrildi.Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İlk belirlemelere göre yaralanan 9 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.Görüntü Dökümü:-------------Olay yerinden görüntüler-Yaralılar-DetaylarDHA FEED