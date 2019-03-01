Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı

İstanbul Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Devrilme sonucu 11 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15'te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA