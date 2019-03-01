01 Mart 2019, 09:05
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Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi! 11 İşçi Yaralandı

İstanbul Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre11 kişi yaralandı.

İstanbul Bayrampaşa otogar yolunda bir servis midibüsü devrildi. Devrilme sonucu 11 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Bayrampaşa Otogar-Hal bağlantı yolunda sabah saat 08.15'te meydana geldi. Bir iş yerinin çalışanlarını taşıyan servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarparak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

İstanbul, DHA, Bayrampaşa, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Kaynak: DHA


YORUMLAR (4)
MİLLETİ APTAL SANAN MİNİBÜS RUMUZLU APTAL: Minibüs rumuzlu arkadaş. Al bak okuda öğren. - Sürücü dahil 26 kişi ve üzerinde taşıma kapasitesi olan araçlar otobüs, - Sürücü dahil 16 ila 25 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar midibüs, - Sürücü dahil 10 ila 15 kişi taşıma kapasitesi olan araçlar minibüs, Bu bilgiler maliye bakanlığının resmi sitesinde de var merak edersen gir bir bak Birde gasteci değil gazeteci..
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SİVASLI İBOCAN: Servis araçlarını kullananları araştırsınlar, direksiyona oturduklarına pişman olurlar, ama işlerine geliyor her şeyi istedikleri gibi kullanıyorlar sonu da böyle oluyor. . .
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MİNİBÜS: Minibüs adı midibüs yakışıyormu aptal gasteci minibüs yani küçük otobüs midibüste neyin nesi.
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VEYSEL: BU ÜLKENİN ÖZELİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERİN TRAFİKTE EN BUYUK SORUNU SERVİS ARACLARI KURALDIYE HİÇ BİŞEY YOK VE İNSAN SAGLIGINI HİÇE SAYIYORLAR
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