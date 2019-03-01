01 Mart 2019, 10:08
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Bayrampaşa'da Servis Midibüsü Devrildi 3

İstanbul - BAYRAMPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 3 (aktüel görüntü)Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHABayrampaşa hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandıBayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi.

İstanbul - BAYRAMPAŞA'DA SERVİS MİDİBÜSÜ DEVRİLDİ 3 (aktüel görüntü)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA

Bayrampaşa hal yolunda kaza yapan servis midibüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı

Bayrampaşa Hal Otogar yolundaki kaza saat 08.15'te meydana geldi. Deniz Özşafak'ın kullandığı işçi servisi aynı yönde seyreden otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan servis midibüsü aydınlatma direği ve bariyere çarparak devrildi.

Kazada 29 kişinin bulunduğu servis midibüsündeki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle hal yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA