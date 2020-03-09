Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı
- Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı E5 Karayolunda trafik yoğunluğu Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı.
09.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:27
- Bayrampaşa 'da seyir halinde araç alev aldıE5 Karayolunda trafik yoğunluğu
İSTANBUL - Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangını nedeniyle E5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay, saat 10: 00 sıralarında E5 Karayolu Bayrampaşa Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan Samet A., yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, Otomobildeki yangın nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu.
İSTANBUL - Bayrampaşa E5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobil aniden alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangını nedeniyle E5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay, saat 10: 00 sıralarında E5 Karayolu Bayrampaşa Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E5 Karayolu Edirne istikametine seyir halinde olan Samet A., yönetimindeki otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü otomobilden dumanların yükseldiğini görünce aracı emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Alevler içerisinde yanmaya başlayan otomobili gören diğer sürücüler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde yanan otomobile müdahale etti.Kısa sürede söndürülen otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale gelirken, Otomobildeki yangın nedeniyle E5 Karayolu Edirne istikametinde uzun araç trafiği oluştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bayrampaşa'da seyir halinde araç alev aldı
Etiketler : Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı
Haberler
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Haberler
Borçlarını ödeyemeyen Orta Doğu ülkesi Lübnan iflas etti
Haberler
Çevremizi saran koronavirüs, sıkı önlemler sayesinde Türkiye'ye sıçramadı
Haberler
Kurtların sıkıştırdığı bağlı haldeki köpeğin imdadına arkadaşı yetişti
Haberler
Son dakika: Koronavirüsle mücadele eden İran, 70 bin hükümlüyü serbest bırakacak
Haberler
Rus istihbaratı açıkladı! Esed rejiminin kurduğu sinsi tuzağa Türk SİHA'ları düşmedi
Haberler
Instagram, oyuncu Birce Akalay'ın Kadınlar Günü paylaşımını cinsel içerikli bularak kaldırdı