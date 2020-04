Bayrampaşa'da sokak hayvanları unutulmadı

Korona virüs ile başarıyla mücadele eden Bayrampaşa Belediyesi, 'can dostlarımız' olan kedileri, köpekleri ve kuşları da unutmuyor. Onlar için ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapılıyor.Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı başarıyla yürüttükleri dezenfekte çalışmalarının yanı sıra 'can dostlarımız' olan kedileri, köpekleri ve kuşları da unutmuyor. Ekipler, onlar için beslenme odaklarına ve ilçenin belirli noktalarına düzenli olarak mama, yem ve su takviyesi yapıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ve her bir canın kendileri için oldukça değerli olduğunu belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Tüm ülkeler için ciddi bir tehdit haline gelen korona virüse karşı dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 65 yaş üstü, kimsesi olmayan veya kronik hastalığı olan değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Evde kalmaya teşvik ettiğimiz minik yavrularımıza hediye kitaplarını ulaştırıyoruz. Tüm bunların yanı sıra, bu zorlu süreçte 'can dostlarımızı' da ihmal etmiyor, onların su ve yiyecek ihtiyaçlarını düzeni olarak karşılıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA