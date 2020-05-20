BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM

4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'da vatandaşlar sokağa çıktı.

BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM
20.05.2020 01:56 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:56
4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'da vatandaşlar sokağa çıktı. Sokaklar hava almak ve yürüyüş yapmak isteyenlerle doldu
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle sona erdi. Bayrampaşa'da yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Hava almak ve yürüyüş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, sokakları doldurdu. Maske takan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Yasağın kalkmasıyla bazı vatandaşlar spor yaptı bazıları ise köpeklerini gezdirdi.
YÜRÜYÜŞ YAPTILAR
Yasağın kalkmasıyla birlikte işe çıkan bir taksi şoförü, "Şimdi başladım. 1-2 saat çalışacağım" dedi. Yürüyüşe çıkan bir kişi ise, "Evde bunalıyoruz, sıkıntıdan patlıyoruz. Biz de kendimizi dışarıya attık" diye konuştu. Sokağa çıkma yasağının sona ermesine rağmen evlerinden çıkmayan bir çift, pencereden sokağa çıkan vatandaşları izledi. Kurallara uyduklarını belirten çift, "Kurallara uyuyoruz, belki 03.00'ten sonra çıkarız. Biraz dolaştıktan sonra insanlar evlerine gider" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 800’den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi geldi
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu Haber
Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu
Yunanistan’ın ’19 Mayıs 1919’ açıklamalarına Türkiye’den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin Haber
Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin
Erdoğan, Ramazan Bayramı’ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı Haber
Erdoğan, Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma yasağından muaf tutulan meslekleri açıkladı
Tavşanlı’da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
19 Mayıs’ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı Haber
19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı Haber
Hayat hikayesi filmleri aratmayan talihsiz kadın! Önce işkence gördü, sonra kocası tarafından pazarlandı
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Haberler››Güncel››BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:52: Şili'de mahsur kalan 8 Türk vatandaşı yurda dönüyor - Haber 01:50: İsrail'de ibadethanelerin kapıları açılıyor - Haber 01:46: BAYRAMPAŞA'DA SOKAKLAR TIKLIM TIKLIM - Haber 01:44: Sudan, ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek - Haber 01:43: Ahlat'ta okutulan 2 bin 814 hatim Kadir Gecesi bağışlandı - Haber 01:25: Sokağa çıkma yasağı biter bitmez Eyüpsultan Camii'ne koştular - Haber 00:57: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: 29 Mayıs'ta camilerimize kavuşacağız, hasret bitecek - Haber 00:35: Koronavirüse karşı bağışık olabilecek kişiler bulundu - Haberler 00:10: Yunanistan'ın "19 Mayıs 1919" açıklamalarına Türkiye'den çok sert tepki: Tarihinizle yüzleşin - Haber 23:55: 19 Mayıs'ta İngiliz bayrağına benzeyen havluyu balkonuna astı, mahalle karıştı - Haber