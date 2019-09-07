Haberler» Güncel» Haber

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.09.2019 18:22 Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Metraj baskı yapılan atölyede alevlere ilk müdahale işçilerce yapıldı. Yangının büyümesi üzerine işçiler binayı terk ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.

Vatan Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:25   Dha yurt bülteni - 15
19:25   Binlercesi sahile vurdu: Görenler gözlerine inanamadı
19:25   Aksoy: ukrayna ve rusya'nın esir değişimini memnuniyetle karşılıyoruz
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:24   Başkentte Kore yemeği yarışması düzenlendi
19:24   Bayrampaşa'da çıkan yangın kontrol altına alındı
19:22   Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)