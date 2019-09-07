Haberler» Güncel» Haber

Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın

Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.09.2019 19:12
Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın, son katında faaliyet gösteren tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Metraj baskı yapılan atölyede alevlere ilk müdahale işçilerce yapıldı. Yangının büyümesi üzerine işçiler binayı terk ederken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
İtfaiye erleri, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, oluşan yoğun duman çevre ilçelerden görüldü.
Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın

Vatan Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:22   Kılıçdaroğlu: vatandaşa soralım, referandum yapalım (4)
19:20   BBP Genel Başkanı Destici nikah şahidi oldu
19:20   Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'den ayrıldı
19:18   Trol ile balıkçı teknesi çarpıştı
19:15   Trump da tebrik etti
19:15   Tekstil atölyesindeki yangın söndürüldü
19:14   İzmir'de makilik alanda yangın