Bayrampaşa'da Vurulan Taksici Dört Kişiye Can Oldu (2)

BAYRAMPAŞA'da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veren taksici Nihat Elçi (22) dün hayatını kaybetti. Elçi'nin organları ailesi tarafından bağışlanarak 4 kişiye can oldu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Basın Sorumlusu Adem Coşkunyürek, "Nihat Elçi 4 kişiyi yaşama bağladı" dedi. Coşkunyürek taksici cinayetlerinin önüne geçilmesi için kameranın yanı sıra araçlara kabin sisteminin de getirilmesi gerektiğini söyledi. Bayrampaşa 'da 26 Kasım gecesi aracına aldığı kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vurularak hastaneye kaldırılan Nihat Elçi yaklaşık 2 haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Elçi'nin ölümü yakınlarını üzüntüye boğarken genç taksicinin bağışlanan karaciğeri, böbrekleri ve kalbi İstanbul'da nakil bekleyen 4 kişiye can oldu.BİR HAFTA ÖNCE "BAĞIŞLAYIN" DEMİŞElçi'nin saldırıdan bir hafta önce ise ailesiyle konuşarak organlarını bağışlama kararı aldığı ortaya çıktı. Genç adamın bu kararına uyan ailesi Elçi'nin beyin ölümü gerçekleştikten sonra organlarının bağışlanmasına karar verdi. Elçi'nin organları alınarak başarılı bir şekilde alınarak nakil bekleyen 4 hastaya verildi."BİR ADIM ATILMADI"Elçi'nin kaldırıldığı hastanenin önünde açıklama yapan taksiciler, taksici cinayetlerinin son bulması için araçlara bir an evvel kabin konulması gerektiğini söyledi. Coşkunyürek taksici cinayetlerinin son bulmasını isteyerek, "Maalesef dün yaşam mücadelesini kaybetti ve beyin ölümü gerçekleşti. Organlarını da ailesi bağışladı ve 4 kişiye hayat verdi. Sevindirici tarafı 4 kişiyi yaşama bağladı. Diğer yandan ailesi çok üzüntülü. 22 yaşındaki genç arkadaşımız hayatını kaybetti. Zanlı henüz yakalanmış değil ama an meselesi. Buradan da emniyet birimlerine teşekkür ediyorum. Çözüm kamera dedik. Ama yapmak isteyen yine yapıyor. Kabin diyoruz. Kabini yıllardır istedik. Derneklerimiz imza topladı devlet yetkililerine verdi. Bu konuyla bir adım atılmadı" dedi.SOĞUK TERLER DÖKÜYORUZ Birleşik Taksiciler Derneği Başkanı Hüseyin Duman da, "Hırlısı geliyor darp ediyor, hırsızı gasp ediyor namussuzu taciz ediyor manyağın biri de canımızdan ediyor. Biz 20 milyonluk dünyanın sayılı metropollerden birinde yaşıyoruz ama kimi taşıdığımızı bilmiyoruz. Gecenin bir yarısı şüphelendiğimiz bir yolcu aldığımızda soğuk soğuk terler döküyoruz. Devlet yetkilerinden bir çare bulmasını istiyoruz. Bunun çaresi de belli. Kabinli araç istiyoruz" diye konuştu. Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Aykut Akkoyun ise, "Özellikle cam kabinli araç konusunda yıllardır söylüyoruz aöa devlet yetkililerine sesimizi iletemiyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.