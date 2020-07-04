Bayrampaşa'da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL

Bayrampaşa'da arızalandıktan sonra yanmaya başlayan ve kendi kendine ilerlemeye devam eden kamyon, bariyerlere çarparak durabildi.

04.07.2020 01:31 | Son Güncelleme: 04.07.2020 02:27
Bayrampaşa'da arızalandıktan sonra yanmaya başlayan ve kendi kendine ilerlemeye devam eden kamyon, bariyerlere çarparak durabildi.
Otogar bağlantı yolunda İstanbul Sebze ve Meyve Hali'nden ürün almaya giden Erdal Toktaş'ın idaresindeki 34 UJ 0011 plakalı kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle arıza meydana geldi.
Kamyondan duman çıktığını gören şoför, aracı emniyet şeridine çekti. Kamyondan inen şoför, durumu itfaiyeye haber vermeye çalışırken alevler tüm aracı sardı. Kamyon, kendi kendine hal kavşağı yolunda ilerlemeye başladı.
Yolda seyir halinde bulunanlar, yanarak ilerleyen kamyonu görünce araçlarını durdurdu. Hareket halindeki kamyon, yol kenarına park eden İsmail Yaman'ın kullandığı 34 PT 9747 plakalı motosiklete çarparak yoluna devam etti.
Kontrolden çıkan ve yanan kamyon, yol kenarındaki tabelaları da yıkarak bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada yolun kenarındaki çalılıklar da tutuştu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafik akışını durdururken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında kamyon kullanılamaz hale geldi. Kamyonun şoförü Erdal Toktaş, yaşananlar karşısında sinir krizi geçirdi.
Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Bayrampaşa’da yanan kamyon kontrolden çıktı -İSTANBUL

Kaynak: AA

Etiketler: Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Haber
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