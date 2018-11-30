30 Kasım 2018, 05:26
»»

Bayrampaşa'da Yangın

- İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalan 5 kişiyi kurtarması İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Bayrampaşa'da yangın -İtfaiye ekipleri, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 kişiyi kurtardı İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da...

- İtfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalan 5 kişiyi kurtarması
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi Bayrampaşa'da yangın
-İtfaiye ekipleri, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 kişiyi kurtardı
İSTANBUL (AA) – Bayrampaşa'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi Ordu Caddesi'ndeki 4 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan ve dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenenleri ambulansa alarak müdahale etti. İtfaiye,Bayrampaşa
30 Kasım 2018 Cuma 05:26



YORUMLAR