Bayrampaşa'da yangına müdahale ederken düşen itfaiyeci yaralandı

BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 12.30 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi Elmas sokak'ta çorap imalatı yapan iki katlı bir iş yerinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye eri Kenan Karadaş merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralanan itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Ekrem Çağlar "Yukarıdan yüksek bir ses geldi. Biz kavga var diye çıktık. Şiddetli bir duman gördük. 'Yardım edin' diye bağırdılar. Yangın tüplerini yetiştirdik. Şiddetli duman olunca ben kendimi dışarıya attım. Bizim patron içeriye girdi. O da dumandan etkilendi. Hemen ambulans çağırıldı. Ambulans bekledik. Sonra itfaiyeci düştü onu görmedim. İplikler, çuvallar vardı. Çorap imalatı yapılıyordu. Ambalajlı ürünler vardı. " dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü, binada hasar oluştu.

- İstanbul