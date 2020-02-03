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BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ YARALANDI

BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı.

03.02.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:32BAYRAMPAŞA'DA YANGINA MÜDAHALE EDERKEN DÜŞEN İTFAİYECİ YARALANDI
BAYRAMPAŞA'da çorap imalatı yapılan 2 katlı iş yerinde yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci düşerek yaralandı. Yaralı itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 12.30 sıralarında Terazidere Mahallesi Elmas sokak'ta çorap imalatı yapan iki katlı bir iş yerinin ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok itfaiye  ekibi sevk edildi.  Yangına müdahale eden  itfaiye eri Kenan Karadaş merdiven boşluğuna düşerek yaralandı. Yaralanan itfaiye eri sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

Çevredeki bir iş yerinde çalışan Ekrem Çağlar  "Yukarıdan yüksek bir ses geldi. Biz kavga var diye çıktık. Şiddetli bir duman gördük. 'Yardım edin' diye bağırdılar. Yangın tüplerini yetiştirdik. Şiddetli duman olunca ben kendimi dışarıya attım. Bizim patron içeriye girdi. O da dumandan etkilendi. Hemen ambulans çağırıldı. Ambulans bekledik. Sonra itfaiyeci düştü onu görmedim. İplikler, çuvallar vardı.  Çorap imalatı yapılıyordu.  Ambalajlı ürünler vardı. " dedi.

Yangın itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışmasıyla söndürüldü, binada hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Yangın  çıkan yerin havadan görüntüleri

-İş yerinden çıkan dumanlar

- erinin ambulansa taşınması

-Ambulansa konması

-Yanan iş yeri

-İtfaiye ekiplerinin  müdahalesi

-Röp

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Değerli Taş, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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