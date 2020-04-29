Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı.

29.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:42
Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi
Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda da anonslarla sık sık uyarıyor.

Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, korona virüs önlemleri kapsamında ilçe genelinde gıda ve hijyen denetimlerini yoğunlaştırdı. Bakkal, fırın ve marketlerin yanı sıra gıda satışı yapılan diğer yerleri tek tek kontrol eden ekipler, maske ve eldiven kullanımı, satılan ürünlerin ambalajlı olması, pide ve ekmeğin gramajı ve iş yerlerinin genel temizliği gibi konularda hem bilgilendirme hem de denetleme yaptı. Denetimlerde esnafın büyük bölümünün kurallara uyduğu ve hijyene önem verdiği görüldü.

Sosyal mesafenin önemi anlatılıyor

Öte yandan, zabıta ekipleri, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Bayrampaşa'daki parklar, cadde ve sokaklar ile postane önlerinde sık sık anons yaparak vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Bayrampaşa, Zabıta, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Öldüğü söylenen Kim Jong-un’un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var Haberler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Adana’da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Haberler
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu Haberler
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Haberler››Güncel››Bayrampaşa'da zabıtadan gıda ve hijyen denetimi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:53: Son Dakika: Okullar 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak - Haber 10:52: Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor - Haber 10:50: Samsun Şehir Hastanesi'nin zemin etüt çalışmaları başladı - Haber 10:50: Korona günlerinde köyde survivor - Haber 10:50: ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek - Haber 10:23: İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Haber 09:54: Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı - Haber 09:12: Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıklayacak - Haber 09:06: Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor - Haberler 07:25: Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı - Ekonomi