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Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada

Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı.

22.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 21:15
Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada
Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, yaşanan feci kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 19.00 sıralarından Bayrampaşa O3 Karayolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi istikametinde ilerleyen bir otomobile başka bir araç arkadan hafif bir şekilde çarptı. Kaza sonrasında sürücüler dörtlülerini yakarak, kazayla ilgili tutanak tutmak için aşağıya indi. Sürücüler yolun ortasında konuştuğu sırada olanlar oldu.
Kaza yapan otomobillere başka bir araç çarparak takla attı
Sürücüler iki otomobilin arasında konuşmayı sürdürdüğü sırada, arkadan gelen 34 BTP 579 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
O3 Karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı
Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak O3 Karayolunu Vatan Caddesi istikametine trafiğe kapattı. Yaşanan feci kazada, yolda konuşan iki sürücüden biri, iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.
Kaza yapan otomobillere başka bir aracın çarptığı anlar kamerada
O3 Karayolunda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, başka bir aracın hızla çarptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Bayrampaşa, Güncel

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