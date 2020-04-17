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Bayrampaşa'daki kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu

Bayrampaşa'da bulunan kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu.

17.04.2020 06:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:56
Bayrampaşa'daki kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın korkuttu
Bayrampaşa 'da bulunan kağıt geri dönüşüm deposunda çıkan yangın paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri ve iş makinesinin çalışmaları ile kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 06.00'da Bayrampaşa İlçesi Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depoda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Depodan alevlerin çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Depoda çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Depoda bulunan iş makinası da yangının büyümemesi için kağıtları yere serdi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Maltepe Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, 3. Sayfa
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