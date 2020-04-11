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Bayrampaşa'daki kuyruk kavgası...  Trafik kazası kavgası çıktı

BAYRAMPAŞA'da dün akşam ekmek kuyruğu kavgası olduğu iddia edilerek yayılan görüntülerdeki olayın trafik kazası kavgası olduğu ortaya çıktı.

11.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:51
Bayrampaşa'daki kuyruk kavgası...  Trafik kazası kavgası çıktı
BAYRAMPAŞA'da dün akşam ekmek kuyruğu kavgası olduğu iddia edilerek yayılan görüntülerdeki olayın trafik kazası kavgası olduğu ortaya çıktı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Millet Caddesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında ekmek fırının önünde kavga eden kişilerin görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis, kavganın nedeninin seyir halindeki bir otomobilin önünde ilerleyen motosiklete çarpmasından sonra yaşandığını belirledi. Kavgaya karışan ve kimlikleri tespit edilen kişilere Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında idari işlem yapılırken, "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, otomobilin motosiklete arkadan çarpması ve sonrasında insanların toplanması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kavga çıkıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, kavga, Güncel
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