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Bayrampaşa'daki yangında hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi

İstanbul Bayrampaşa'da bir binanın deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Recep Tekin'in cenazesi, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

21.03.2020 17:09 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:11
İstanbul Bayrampaşa 'da bir binanın deposunda çıkan yangına müdahale ederken yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli Recep Tekin'in cenazesi, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.
Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morgundan alınan Tekin'in cenazesi, Beyazıt Camisi'ne getirildi.
Tekin'in cenazesi, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.
Cenazeye katılan Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, basın mensuplarına, Tekin'in bir canı kurtarmak için çalıştığı esnada yaşamını yitirdiğini, dolayısıyla görev şehidi olduğunu söyledi.
Cenazeye Tekin'in ailesinin yanı sıra Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Saraydüzü Belediye Başkanı Hasan Peker, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası İtfaiye Müdürü Mustafa Tomak ile mesai arkadaşları katıldı.
Bayrampaşa'da 19 Mart'ta bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen Tekin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Bayrampaşa’daki yangında hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi

Kaynak: AA

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Bayrampaşa'daki yangında hayatını kaybeden itfaiye eri defnedildi
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa, Boyabat, İtfaiye, Güncel

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