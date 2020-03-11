Bayrampaşa'dan İdlib'e 7 yardım tırı
Bayrampaşa'dan İdlib'e 7 yardım tırı Bayrampaşa Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan 7 tır dolu yardım malzemesi, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı.
11.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:29
Bayrampaşa 'dan İdlib 'e 7 yardım tırı
İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan 7 tır dolu yardım malzemesi, Suriye 'nin İdlib kentinde bulunan sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bayrampaşa Belediyesi, iç savaş sebebiyle İdlib bölgesinde yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımlarını sürdürüyor. Esed rejiminin bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için İnsani Yardım Vakfı ve Mega Center esnafı ile yardım kampanyası tertip eden Bayrampaşa Belediyesi, bölgeye 7 tır yardım gönderdi. İçerisinde kuru gıda malzemelerinin yer aldığı yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "7 tane tırlarımız ile beraber İdlib'e gıda yardımında bulunuyoruz. İdlib'de çok büyük bir acı yaşanıyor. Esed güçlerinin özellikle İdlib halkı üzerine havadan ve karadan bomba yağdırması sonucunda Türkiye sınırlarını doğru ortalama 1.5-2 milyon Suriyeli kardeşlerimiz akın etmeye başladı. Şehir bir ölü şehir haline geldi. Bütün binaları tarumar ettiler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı diplomasi atağı ile beraber, öncelikle göçü önledik ve ateşkes ilan ettik. Böylece İdlib halkı kendi şehrinde kalmaya başladı. Burada biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yıllardan beri Suriye halkına her zaman yardım elimizi uzatıyoruz. Hep söylüyorum veren el alan elden hayırlıdır. Bizim Mega Center esnafımız da her zaman İdlib'e yardım ellerini uzatıyor" şeklinde konuştu.
İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan 7 tır dolu yardım malzemesi, Suriye 'nin İdlib kentinde bulunan sivillere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Bayrampaşa Belediyesi, iç savaş sebebiyle İdlib bölgesinde yaşayan insanların acılarının hafifletilmesi ve acil insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yardımlarını sürdürüyor. Esed rejiminin bombardımandan kaçarak Türkiye sınırına yakın çadırlara yerleşen İdlibliler için İnsani Yardım Vakfı ve Mega Center esnafı ile yardım kampanyası tertip eden Bayrampaşa Belediyesi, bölgeye 7 tır yardım gönderdi. İçerisinde kuru gıda malzemelerinin yer aldığı yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı.Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "7 tane tırlarımız ile beraber İdlib'e gıda yardımında bulunuyoruz. İdlib'de çok büyük bir acı yaşanıyor. Esed güçlerinin özellikle İdlib halkı üzerine havadan ve karadan bomba yağdırması sonucunda Türkiye sınırlarını doğru ortalama 1.5-2 milyon Suriyeli kardeşlerimiz akın etmeye başladı. Şehir bir ölü şehir haline geldi. Bütün binaları tarumar ettiler. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı diplomasi atağı ile beraber, öncelikle göçü önledik ve ateşkes ilan ettik. Böylece İdlib halkı kendi şehrinde kalmaya başladı. Burada biz Türkiye Cumhuriyeti olarak yıllardan beri Suriye halkına her zaman yardım elimizi uzatıyoruz. Hep söylüyorum veren el alan elden hayırlıdır. Bizim Mega Center esnafımız da her zaman İdlib'e yardım ellerini uzatıyor" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Bayrampaşa'dan İdlib'e 7 yardım tırı
Etiketler : Bayrampaşa, Suriye, İdlib, Yerel
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