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Bayrampaşa halinde tepki çeken görüntüler: Domatesleri kasa kasa çöpe attılar

İstanbul Bayrampaşa'daki halde, iddiaya göre pazarcılar istenen fiyata satamadıkları domatesleri kasa kasa çöpe döktü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı.

14.08.2019 12:45
Bayrampaşa halinde tepki çeken görüntüler: Domatesleri kasa kasa çöpe attılar

Bayrampaşa halinde çekilen görüntüler tepki topladı. Sosyal medyada yayılan iddiaya göre pazarcılar, tarladan alınmış nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyata satılamayan domatesi çöpe döktü.

"ÜRETİCİYE VE HALKA İHANET EDİYORSUNUZ"

Tayfun Kaya isimli kullanıcının paylaştığı görüntülere sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, fiyatları yükseltmek için domateslerin çöpe atıldığını söyleyerek "Üreticiye ve halka ihanet ediyorsunuz." yorumunda bulundu.

İşte Tayfun Kaya'nın yaptığı paylaşım;

"BUNLAR ÇÜRÜK DOMATESLER, ÜCRETSİZ DAĞITILMAZ"

Öte yandan bir kullanıcı, "Bunlar kalan çürük, ezik çatlak değersiz domatesler... Ne hayır yapmaya gelir ne ücretsiz dağıtmaya. Ne salça yapmaya... Pazara getirilirken kırılmış, çatlamış yumurta gibidirler. Beklersin aksama kadar satılsın diye... Sonra atılır. Her halde, her gün vardır böyle durumlar." şeklinde yorum yaptı.

Türkiye'de üretilen 50 milyon ton meyve ve sebzenin yüzde 25-40'ı üretim, dağıtım ve tüketim zincirinde kaybediliyor.

Bayrampaşa halinde tepki çeken görüntüler: Domatesleri kasa kasa çöpe attılar

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

YORUMLAR (20)
NADİR: devlete her yerden saldırıyorlar dışarıyı hallederizde içimiz berbat
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CEYHANLI: Hali dogululara kaptırmayacaktınız
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DÜRBÜNLÜ: layik sistemin değersizleştirdiği insanlar
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X: TERBİYESİZ, AÇ GÖZLÜLER
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KICKBOXER: NIMET BUNLAR BU YUZDEN BEREKETI OLMUYOR MALINIZIN
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....: çöpe dökünce zarar yüzde 100 ulan 5 liraysa sen 2 liraya satabiliyosan hem milleti sevindir hem de zararın yüzde yüz olmasın ibiş
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KEMAL: Bunu yapanların ne vicdanı nede yatacak yeri var. Yazıklar olsun.
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TC.: BU HALCİLER VARYA ÜLKEYİ KAOSA SEVK EDİYORLAR ATACAGINIZA HALKA BEDAVA DAGITIN SALÇA YAPSIN VATANDAŞ YAZIK GÜNAK SAHTEKARLAR SİZİ
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SIRADAN BİR KUL: Her zaman diyorum esnaf pazarcı vs acımayacan
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MURAT: Böyle adamlar direk ceze müebbet istiyoruz
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