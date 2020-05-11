Haber, Son Dakika, Haberler

BAYRAMPAŞA HALİNDE YOĞUNLUK DENETİMİ

Sokağa çıkma yasağının bitmesi sonrasında trafik yoğun yaşanması sonrasında harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla hal çevresinde denetim yaptı.

11.05.2020 02:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 02:39
Sokağa çıkma yasağının bitmesi sonrasında trafik yoğun yaşanması sonrasında harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla hal çevresinde denetim yaptı. Polise denetimlerde özel güvenlik ve zabıta ekipleri de destek verdi.
İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrasında meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak isteyen esnafların tedarik görmeye gititği Bayrampaşa'daki sebze ve meyve halinde yoğun trafik oluşuyordu. Halin giriş ve çıkışında yaşanan yoğunluk, hal bağlantı yolunda da trafiğin sıkışmasına sebep oluyordu. Yaşanan bu durum karşısında Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü hareket geçti. Tedarik görmeye gelen esnaflar nedeniyle bölgede yoğunluk yaşanmaması için çalışma yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, 160 polis ve çarşı bekçisi ve 7 devriye aracıyla bölgede hazır bulundu. Polis ekiplerine çalışmalarında 100 özel güvenlik ile 60 zabıta ekibi de destek oldu.
ATEŞ ÖLÇÜLDÜ MASKE DAĞITILDI
Polis ekipleri, hale gelen esnafların, hal çevresindeki yollarda bekleme yapmasına müsaade etmedi. Gelen araçlar, sebze ve meyve halinin müsait olan kapılarına yönlendirildi. Polis ekipleri kontrollü bir şekilde araçları hal içine aldı. Gelen araç sürücülerinin sosyal mesafe kuralına uyma ve maske kullanma uyarısı yapıldı. Maskesiz olan hiçbir kimse hal içine alınmazken maskesiz olanlara maske dağıtıldı. Ayrıca polis ekipleri hale giriş yapan araçların sürücülerinin ateşlerini ölçtü. Hale tedarik görmeye gelen Ercan Sasa, "Sıkı denetim olmazsa insanlar başıboş gezecek. Hastalık çoğalacak. Bu illetim gitmesi için herkes elini taşın alına koyacak" dedi. BAYRAMPAŞA HALİNDE YOĞUNLUK DENETİMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Zabıta, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Şanlıurfa’da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı Haber
Şanlıurfa'da maske üretimi yapan fabrikada bir çalışanda koronavirüs çıktı
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş Haber
Bacanağını vahşice öldüren adam, olay anında eşini arayıp sesleri dinletmiş
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak’ın koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor Haber
Koronavirüs nedeniyle iflasın eşiğinde olan Porto bütün futbolcularını satıyor
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor’un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı’ya teklif yaptı Haber
Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı
Çin’de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri ’yüksek riskli bölge’ ilan edildi Haber
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı Haber
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüs için en iyi ve en kötü senaryoyu paylaştı
Son Dakika: Türkiye’de koronavirüsle mücadelede ’Kontrollü Sosyal Hayat’ dönemi başladı Haber
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı
Haberler››Güncel››BAYRAMPAŞA HALİNDE YOĞUNLUK DENETİMİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:59: KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI - Haber 03:54: FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDE MUCİZE KURTULUŞ - Haber 03:50: İsrail'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 252'ye yükseldi - Haber 03:48: KADIKÖY'DE BALIK RESTORANI ALEV ALEV YANDI - Haber 03:47: Tartıştığı kocasını tabancayla yaraladı - Haber 00:00: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsle mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" dönemi başladı - Haber 23:59: Son Dakika: 24 şehirde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi - Haber 16:56: Survivor 2020 yarışmacılarından Makbule Karabudak'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Magazin 09:51: Lig bitmeden şampiyon olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker, Acun Ilıcalı'ya teklif yaptı - Spor