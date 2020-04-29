Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor

Korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor.

29.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:42
Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor
Korona virüs ile mücadele çalışmalarını başarıyla sürdüren Bayrampaşa Belediyesi, şimdi de ilçedeki cadde ve sokakları yeni mikro sisleme özellikli araçlarla dezenfekte ediyor. Araçları sahada inceleyen Başkan Atila Aydıner, "Bu araçları hızlıca filomuza dahil ederek, korona virüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. Biraz daha sabredelim, Allah'ın izniyle kazanan biz olacağız" dedi.

Korona virüsün hayatı oldukça meşgul ettiği ve olumsuz etkilediği şu günlerde, Bayrampaşa Belediyesi vatandaşlara sağlıklı yaşam alanları sunmak için yoğun çaba harcıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün araç filosuna dahil edilen mikro sisleme ve yüksek basınç özellikli araçlar ile Bayrampaşa'nın 11 mahallesindeki tüm cadde ve sokaklar bir bir dezenfekte ediliyor. Mikro sisleme özellikli dezenfekte sisteminin diğer yöntemlere göre daha başarılı olduğu biliniyor.

"Kazanan biz olacağız"

Sahada araçları inceleyen ve görevlilerden bilgi alan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bu araçları hızlıca filomuza dahil ederek, korona virüse karşı elimizi daha da güçlendirdik. İlçemizde gerekli tüm önlemleri aldık, virüsle mücadele çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Salgının yayılmasını önlemek için vatandaşlarımız lütfen evlerinde kalmaya devam etsinler. Biraz daha sabredelim, Allah'ın izniyle kazanan biz olacağız. İnşallah, mübarek Ramazan'ın sonunda çifte bayram yaşayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek Haberler
Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş ile yeni sezonda yola devam etmeyecek
Öldüğü söylenen Kim Jong-un’un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var Haberler
Öldüğü söylenen Kim Jong-un'un yerine geçme ihtimali olan Kim ailesinden 3 kişi daha var
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor Haberler
Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor Haberler
Yılda 15 bin kaz üreten girişimci, talebe yetişmekte zorlanıyor
Adana’da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor Haberler
Adana'da kebap satışlarında tarihi düşüş yaşanıyor
Adana’da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu Haberler
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Haberler››Güncel››Bayrampaşa mikro sisleme aracıyla dezenfekte ediliyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:53: Son Dakika: Okullar 31 Mayıs'a kadar kapalı olacak - Haber 10:52: Koronavirüs dünya liderlerinin Facebook popülaritesini artırıyor - Haber 10:50: Samsun Şehir Hastanesi'nin zemin etüt çalışmaları başladı - Haber 10:50: Korona günlerinde köyde survivor - Haber 10:50: ANTALYA Kazak kadının cenazesi ülkesine götürülecek - Haber 10:23: İBB'nin koronavirüs yardımlarında sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı - Haber 09:54: Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı - Haber 09:12: Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların ne zaman açılacağını açıklayacak - Haber 09:06: Bilim insanlarından şaşırtan araştırma: Sigara içmek koronavirüsü engelliyor - Haberler 07:25: Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı - Ekonomi