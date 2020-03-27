Bayrampaşa Sebze Hali'nde uzun TIR kuyruğu oluştu

BAYRAMPAŞA Yaş Sebze Hali, koronavirüs salgını nedeniyle her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında kapatılarak dezenfekte ediliyor. Dezenfekte çalışmaları sonrasında mal kabulüne başlayan Hal kapısında uzun TIR kuyruğu oluştu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Bayrampaşa Yaş Meyve Sebze Hali'nde her gün saat 10.00 ile 17.00 arasında mal kabulü yapılmıyor. Hali'n kapalı olduğu saatlerde salgınla mücadele için dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Dezenfekte çalışmaları sonrasında mal kabulüne başlayan Hal'de uzun TIR kuyruğunun oluştuğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA