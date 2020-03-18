Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.
18.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:51
Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulundu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.
Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından alınan önlemler genişleterek devam ediliyor. Alınan önlemler nedeniyle vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar dezenfekte edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali de ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.
Meyve ve sebzelerin bulunduğu alanın dezenfekte edilmediğini söyleyen HALDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat dayan, "Meyve ve sebzenin bulunduğu yerlerde ilaçlama yapmıyoruz. Yürüyüş yolları, araba yollar ilaçlanıyor. İnsan sağlığına faydalı diye bizde dezenfekte işlemi yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsün Türkiye 'de görülmesinin ardından alınan önlemler genişleterek devam ediliyor. Alınan önlemler nedeniyle vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar dezenfekte edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali de ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.
Meyve ve sebzelerin bulunduğu alanın dezenfekte edilmediğini söyleyen HALDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat dayan, "Meyve ve sebzenin bulunduğu yerlerde ilaçlama yapmıyoruz. Yürüyüş yolları, araba yollar ilaçlanıyor. İnsan sağlığına faydalı diye bizde dezenfekte işlemi yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye, Güncel
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