BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ DEZENFEKTE EDİLDİ
Koronavirüse karşı tebdirler alınmaya devam ederken, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin bazı bölümleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
18.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:44
Koronavirüse karşı tebdirler alınmaya devam ederken, Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nin bazı bölümleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sabah saatlerinde başlayan dezenfekte işleminin gün boyunca devam edeceği öğrenilirken, meyve ve sebzelerin bulunduğu alanların dışı koronavirüs salgınına karşı ilaçlandı. 6 kişilik İBB ekibi araçların giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kulübeleri, hal müdürlüğü binası, kasa yıkama tesisi, konteynerler ve diğer alanları dezenfekte etti.
SEBZE VE MEYVELERİN BULUNDUĞU YERLERİN DIŞINDAKİ ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Dezenfekte çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Halder İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, Günlerdir hal müdürlüğümüz ile istişare durumundaydık. Büyükşehir Belediyesi sağduyululuğunu gösterdi ve halde dezenfekte çalışmasına başlandı. Hepimiz hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Yürüyüş yolları, işletmenin bulunduğu bina, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerler yani sebze ve meyvelerin bulunduğu yerlerin dışındaki alanlar dezenfekte ediliyor şeklinde konuştu.
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Her gün çok sayıda kişinin ziyaret ettiği, meyve ve sebze alışverişinin yapıldığı Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Sabah saatlerinde başlayan dezenfekte işleminin gün boyunca devam edeceği öğrenilirken, meyve ve sebzelerin bulunduğu alanların dışı koronavirüs salgınına karşı ilaçlandı. 6 kişilik İBB ekibi araçların giriş ve çıkış noktaları, güvenlik kulübeleri, hal müdürlüğü binası, kasa yıkama tesisi, konteynerler ve diğer alanları dezenfekte etti.
SEBZE VE MEYVELERİN BULUNDUĞU YERLERİN DIŞINDAKİ ALANLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR
Dezenfekte çalışmasının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Halder İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, Günlerdir hal müdürlüğümüz ile istişare durumundaydık. Büyükşehir Belediyesi sağduyululuğunu gösterdi ve halde dezenfekte çalışmasına başlandı. Hepimiz hijyen ve temizlik kurallarına dikkat edelim. Yürüyüş yolları, işletmenin bulunduğu bina, çöp konteynerlerinin bulunduğu yerler yani sebze ve meyvelerin bulunduğu yerlerin dışındaki alanlar dezenfekte ediliyor şeklinde konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Bayrampaşa, Sabah, Güncel
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