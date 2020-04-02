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Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.

02.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 11:22
Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi
Yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, sokak, cadde ve kalabalığın yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemlerini tüm hızıyla sürdürüyor. İBB, Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan 'Korona Virüs Timi' sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali içerisinde dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, hal içerisinde bulunan yönetim binasının bulunduğu alanda dezenfekte edildi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Bayrampaşa, Güncel
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