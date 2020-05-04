BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİ’NDEKİ GECE YARISI YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa sebze ve meyve hali'nde yoğunluk yaşandı. Haldeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle son buldu. Esnaflar, yasağın kalkmasıyla birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Haline akın etti. Hal girişinde ve içerisinde hem araç hem de insan trafiği oluştu. Araçlarıyla hale giremeyen bazı esnafta yol kenarına park ettikleri araçlara sebze ve meyve taşıdı. Gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.