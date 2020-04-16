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BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNLEMİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve halinde esnaf sokağa çıkma yasağı sırasında ürünlerin zarar görmemesi için önlem alıyor.

16.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:42
Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA - BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve halinde esnaf sokağa çıkma yasağı sırasında ürünlerin zarar görmemesi için önlem alıyor.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yasak nedeniyle ürünlerin zarar görmemesi için Bayrampaşa Sebze ve Meyve halinde önlem alınıyor. Bu hafta yasağın erkenden duyurulmasının ardından hal esrafı hazırlık yapmaya başladı. Satıcılar Perşembe gününden itibaren mal almayacaklarını ve hafta sonu için sipariş vermeyeceklerini belirtiyor.
Halci Adnan Zeytinci, 'Bu hafta cumartesi satmak için cuma günü mal yaptırmayacağız. Mallarımızı bugünden yaptırıyoruz. Perşembe gecesi satacağız. Biraz azalttık tabi mal programlarımızı. Ürünleri tüketiciye en hızlı şekilde ulaştırmak içi programımızı kısaltmaya karar verdik. Bu şekilde çalışacağız bir süre" dedi.
Başka bir halci Salim Erdoğan ise, 'Bu hafta herkes biliyor. Hale mal gelmeyecek bu hafta. Müşteriler de mal göndermeyecek. Bu hafta daha güzel olacak. İnsan sağlığı mı önemli, mal mı önemli derseniz insan sağlığı daha önemli" diye konuştu. BAYRAMPAŞA SEBZE VE MEYVE HALİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNLEMİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Bayrampaşa, DHA, Güncel
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